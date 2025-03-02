Британия выделит Украине еще $2 млрд для закупки 5 тысяс ракет

Стармер: Британия выделит Украине еще $2 млрд для закупки 5 тыс. ракет для ПВО

Британский премьер Кир Стармер на саммите лидеров ЕС в Лондоне объявил о выделении для Украины дополнительных £1,6 млрд (более $2 млрд) для закупки 5 тыс. ракет для систем ПВО (противовоздушной обороны), передает Sky News.

Премьер-министр отметил, что в Соединенном Королевстве это создаст дополнительные рабочие места.

«Это будет иметь жизненно важное значение для защиты критической инфраструктуры и укрепления Украины», — сказал Стармер.

Он добавил, что Великобритания готова защищать мир на Украине вместе с другими, что будет включать «солдат на земле» и «самолеты в воздухе». Политик отметил, что участники лондонского саммита договорились о продолжении военной помощи Киеву и сохранении экономического давления на Москву.

Накануне Украина и Великобритания заключили соглашение о займе на $3,2 млрд. Эти средства тоже пойдут на поддержку оборонных возможностей республики.

Ранее Британия и Франция решили создать новый мирный план по Украине.