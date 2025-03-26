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Пушилин рассказал о льготной ипотеке на «вторичку» в ДНР

Пушилин: льготная ипотека на вторичку станет возможной в ряде городов ДНР
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Константин Михальчевский/РИА «Новости»

С 1 апреля у граждан появится возможность оформить льготную ипотеку на вторичное жилье в тех населенных пунктах ДНР, где пока не развернуто масштабное жилищное строительство. Об этом Донецкому агентству новостей (ДАН) заявил глава региона Денис Пушилин.

«С 1 апреля 35 муниципалитетов Республики включены в перечень городов, в которых будет возможна льготная ипотека на вторичное жилье.

Это Донецк, Макеевка, Авдеевка, Амвросиевка, Артемовск, Артемово, Волноваха, Енакиево, Дебальцево, Юнокоммунаровск, Торез, Снежное, Харцызск, Шахтерск, Кировское, Ждановка, Зугрэс, Иловайск, Докучаевск, Ясиноватая, Моспино, Комсомольское, Углегорск, Новоазовск», — отметил он.

По словам Пушилина, в 2025 году обстановка позволяет начать строительство многоквартирных домов в Донецко-Макеевской агломерации. По мере продвижения войск власти начнут возводить новое жилье и в остальных муниципалитетах, добавил глава ДНР.

26 марта премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая с отчетом в Госдуме, заявил, что власти повысили пособие на рождение детей, продлили ипотеку семейную до 2030 года.

Кроме того, как напомнил глава правительства, с 2022 года была введена индексация маткапитала по фактической инфляции, произошло полное расширение его применения.

14 марта Минфин России сообщил, что в России с 1 апреля 2025 года расширится программа семейной ипотеки — она охватит вторичный рынок жилья в регионах с низким уровнем жилищного строительства.

Ранее в правительстве заявили, что в РФ кардинально снизился уровень бедности.

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