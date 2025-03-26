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Мишустин рассказал, от чего зависит уровень господдержки для семей

Мишустин: чем больше в семье детей, тем выше уровень господдержки
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Дмитрий Астахов/РИА Новости

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин рассказал, что система мер поддержки российских семей зависит от количества детей в семье. Об этом сообщает ТАСС.

«Таким образом и выстроена наша система, — чем больше детей, тем выше уровень господдержки. <...> С 2022 года [была введена] индексация маткапитала по фактической инфляции, полное расширение его применения, пособие повысили на рождение детей, ипотеку продлили семейную до 2030 года, пособие по уходу за ребенком с 2024 года в полном объеме выплачивается, даже если вышли на работу родители», — поделился Мишустин.

Он уточнил, что поддержка из федерального бюджета в размере 12,5 млрд рублей выделена даже 41 региону с суммарным коэффициентом рождаемости ниже общероссийского уровня.

До этого Мишустин говорил, что в России кардинально снизился уровень бедности.

Как отметил премьер, уровень бедности в России в 2024 году составил 7,2%.

Ранее Мишустин призвал воздерживаться от излишнего оптимизма.

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