В семейную ипотеку включат «вторичку» в регионах, где строят мало жилья

Семейную ипотеку с 1 апреля распространят «вторичку» в регионах, где мало строят

С 1 апреля 2025 года программа семейной ипотеки расширяется, охватывая вторичный рынок жилья в регионах с низким уровнем жилищного строительства. Об этом сообщается на сайте Минфина РФ.

Семьи с детьми в возрасте до шести лет включительно смогут получить ипотечный кредит под 6% годовых на приобретение квартиры в многоквартирном доме, не старше 20 лет и не признанном аварийным. Программа предоставляет льготную ипотеку единожды на одну квартиру. При этом приобретение жилья у взаимозависимых лиц запрещено.

Заместитель министра финансов Иван Чебесков подчеркнул, что данная мера делает программу семейной ипотеки более адресной и эффективной. Критерием отбора регионов для участия в программе выступает объем строительства – не более двух новых домов.

На днях специалисты рейтингового агентства «Эксперт РА» заявили, что в 2025 году ипотека в России может обрушиться, объемы рискуют упасть на 30% по сравнению с результатами 2024 года.

Ранее стало известно, сколько квартир можно купить на переплату по ипотеке 2025 года.