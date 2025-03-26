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В правительстве заявили, что в РФ кардинально снизился уровень бедности

Мишустин: уровень бедности в РФ снижен кардинально
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Дмитрий Астахов/РИА Новости

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что в России кардинально снизился уровень бедности. Его слова передает ТАСС.

Как отметил премьер, уровень бедности в России в 2024 году составил 7,2%.

«Единое пособие с 2023 года у нас при рождении ребенка 50%, 75% или 100% доплата идет по прожиточному минимуму, все охвачены. Результат этого - уровень бедности 7,2%», — поделился Мишустин.

До этого профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов рассказал, что борьба с инфляцией в России будет способствовать дальнейшему снижению уровня бедности среди жителей.

По его мнению, важно также повышать минимальный размер оплаты труда (МРОТ) и улучшать структуру экономики. Он уточнил, что отечественная экономика должна быть ориентирована на развитие высококвалифицированного труда с соответствующей оплатой, чтобы повысить благосостояние россиян.

Ранее в России заявили о росте благосостояния граждан.

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