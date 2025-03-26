Россиянам напомнили о расширении семейной ипотеки

Семейная ипотека распространится на вторичное жилье в городах, где строится мало первичной недвижимости, сообщила в беседе с изданием Life руководитель направления экспертной аналитики «Банки.ру» Инна Солдатенкова.

По ее словам, покупка вторичного жилья в ипотеку станет доступнее для семей с детьми в возрасте до шести лет. Под программу подойдут дома не старше 20 лет и не признанные аварийными.

Программа льгот не распространяется на Подмосковье и Ленинградскую область. В программе участвуют небольшие города, где практически не строится новое жилье. В частности, квартиры для покупки по льготной ипотеке станут доступны в городах Ярославской и Тверской областях.

По словам эксперта, распространение семейной ипотеки под 6% годовых на вторичный рынок послужит не только целям прироста объемов строительства жилья, но и повышению рождаемости и реальной доступности жилья для населения.

На этой неделе стало известно, что депутаты от фракции »Справедливая Россия — За правду» намерены внести на рассмотрение парламента законопроект о выплате размером до 1,8 млн рублей на погашение ипотеки для семей, где с 2024 года родился ребенок.

Ранее эксперт раскрыл нюансы покупки вторички по семейной ипотеке.