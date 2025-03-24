Эксперт раскрыл нюансы покупки вторички по семейной ипотеке

В этом году с апреля у россиян появится возможность приобрести квартиру на вторичном рынке жилья по семейной ипотеке под 6 в 901 городе страны. По условиям механизма предоставления ипотеки не изменится, но со временем условия станут мягче, в том числе по первоначальному взносу, считает ипотечный брокер, эксперт по недвижимости Дмитрий Ракута. В беседе с 360.ru он отметил, что покупка вторички – более рискованная, однако в то же время более выгодна.

Эксперт напомнил, что по-прежнему основным условием предоставления ипотеки является наличие ребенка в возрасте до семи лет. Есть и еще один нюанс – в частности, банки будут более тщательно проверять оценочный альбом во вторичном рынке с целью определить рыночную стоимость объекта.

«Вторичный рынок свободный. Например, квартира стоит пять миллионов рублей, а продавец считает, что она стоит десять миллионов. Банк, исходя из собственной аналитики, будет участникам сделки говорить о том, что там дорого, мы оцениваем стоимость данной квартиры на шесть миллионов, например, а не на десять», — пояснил Ракута.

Проверяться будет и юридическая чистота сделок, так как покупка жилья на вторичном рынке считается более рискованной, отметил специалист. В то же время он отметил выгодность такого шага, ведь покупка вторички подразумевает возможность человека сразу переехать в новое жилье.

Эксперт призвал россиян задуматься об ипотеке уже сейчас, так как пока не вырос спрос, и, соответственно, и не увеличились цены. Если на рынке начнется ажиотаж, то стоимость объектов это неминуемо потянет вверх, заключил он.

Напомним, до этого «Дом.РФ» опубликовал список из 901 города, в котором россияне смогут оформить семейную ипотеку на вторичное жилье. В него вошли такие города, как Мурманск, Воркута, Геленджик, Туапсе, Норильск, Комсомольск-на-Амуре, Переславль-Залесский, Назрань, Ухта, Енисейск и многие другие. Возможность оформления семейной ипотеки на вторичное жилье также будет доступна в восьми городах Курской области (например, Судже, Рыльске, Курчатове) и в восьми городах Крыма (таких как Бахчисарай и Джанкой).

Ранее стало известно, что выдача семейной ипотеки выросла в полтора раза за год.