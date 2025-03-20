Стало известно, когда опубликуют список городов, где можно взять семейную ипотеку на вторичку

Список городов, в которых можно будет оформить семейную ипотеку на вторичное жилье, планируют опубликовать до 1 апреля. Об этом сообщил гендиректор «ДОМ.РФ» Виталий Мутко, отвечая на вопрос журналиста Александра Юнашева, видеозапись размещена в Telegram-канале журналиста.

«1 апреля будет запуск программы. Думаю, что до конца недели. Мы сейчас над ним работаем», — сказал он.

Мутко отметил, что в этот перечень попадут до тысячи «разных малых, средних» городов.

14 марта Минфин России сообщил, что в России с 1 апреля 2025 года расширится программа семейной ипотеки — она охватит вторичный рынок жилья в регионах с низким уровнем жилищного строительства.

Семьи с детьми в возрасте до шести лет включительно смогут получить ипотечный кредит под 6% годовых на приобретение квартиры в многоквартирном доме, не старше 20 лет и не признанном аварийным. Программа предоставляет льготную ипотеку единожды на одну квартиру. При этом приобретение жилья у взаимозависимых лиц запрещено.

Ранее стало известно, сколько квартир можно купить на переплату по ипотеке 2025 года.