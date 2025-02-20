Россиянам рассказали, когда невыгодно гасить ипотеку досрочно

Россиянам невыгодно возвращать ипотеку досрочно, если ставки по ней хотя бы на 1–3 процентных пункта ниже, чем по банковским вкладам. Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» высказал кандидат экономических наук, доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин. По его словам, если вместо досрочного погашения жилищного кредита разместить средства на вкладе, выгода может составить 400 тыс. рублей.

«Имеющиеся в дополнительном распоряжении средства лучше разместить на банковский вклад. Соответственно, будет возможность дополнительно заработать. Учитывая, что в настоящее время ставки по вкладам уже начали снижаться, заемщикам по кредитам со ставкой 19% и ниже есть смысл зафиксировать выгодную процентную ставку по вкладу на максимально возможный период. Сейчас еще есть по-прежнему выгодные предложения депозитов по 25% на пять лет. При такой схеме человек может накопить 400 тыс. рублей», — посоветовал экономист.

Он привел пример. Гражданин в 2023 году взял ипотеку под 13% на 25 лет на сумму в 5 млн рублей (ежемесячный платеж — 56,4 тыс. рублей, сумма переплат на процентах — 11,9 млн рублей). Учитывая особенности аннуитетных платежей (в структуре ежемесячных платежей свыше 90% в первые годы приходится на проценты по ипотеке, основной долг погашается незначительно. — «Газета.Ru»), долг у него на данный момент практически не погашен и составляет 4,96 млн рублей.

Если сейчас погасить долг на 555 тыс. рублей, общий срок ипотеки сократится до 16 лет 8 месяцев, а сумма переплат на процентах уменьшится на 5,1 млн рублей. При этом размещение этих денег на банковском вкладе под 25% на пять лет позволит накопить 1,25 млн рублей. При последующем внесении досрочного платежа по ипотеке в 1,25 млн рублей получится экономия на переплатах в 5,5 млн рублей, а срок ипотеки сократится до 15 лет и 1 месяца, причем в последний месяц нужно будет внести неполный платеж — только 30 тыс. рублей.

На платежах по страхованию, рассчитанных от суммы досрочного погашения в 555 тыс. рублей, за пять лет можно было бы сэкономить порядка 6–9 тыс. рублей — это не оказывает серьезного влияния на суммарный размер получаемой выгоды. В данном примере, по словам Балынина, выгода от размещения средств на вкладе вместо досрочного погашение ипотеки составит 400 тыс. рублей.

Средняя ставка по ипотеке в российских банках сейчас достигает 29% годовых.

Ранее «Газета.Ru» рассказала, что будет дальше со ставками по ипотеке.