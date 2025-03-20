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Большинство россиян не могут позволить себе квартиру

Level Group: 75% россиян не могут себе позволить купить квартиру
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Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

Подавляющее большинство опрошенных россиян (75%) не могут позволить себе купить квартиру. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Level Group, поступившие в редакцию «Газеты.Ru».

При этом каждый десятый респондент (10%) заявил о планах на покупку жилья, а потребность в улучшении жилищных условий ощущает каждый второй родитель (44%).

Многодетные семьи поделились, при каком доходе семьи они бы решились взять квартиру в семейную ипотеку под 6%. 40% опрошенных уверены, что для этого необходим семейный бюджет от 150 тыс. до 300 тыс. рублей в месяц, а каждый третий (36%) назвал сумму от 300 тыс. до 500 тыс. рублей в месяц. Каждый четвертый (25%) не готов оформить ипотечный займ, если семейный доход не будет равен от 500 тыс. до 1 млн. рублей в месяц.

«Учитывая среднюю стоимость квадратного метра однокомнатной квартиры в новостройке комфорт-класса в столице на уровне 377 тыс. рублей, ежемесячный платеж по семейной ипотеке при оформлении кредита 12 млн рублей на максимальный срок 30 лет со ставкой 6% составит около 72 тыс. рублей. Чтобы получить одобрение банка, минимальный семейный доход для приобретения квартиры в новостройке должен равняться двойному размеру ежемесячного платежа по ипотеке. При ежемесячном платеже в 72 тыс. рублей семейный доход должен составлять от 145 тыс. рублей при условии, что у семьи на момент заключения ипотечного договора нет других кредитных обязательств. Вероятность одобрения можно увеличить, если привлечь к договору созаемщика — например, супруга или близких родственников», — отметил руководитель отдела ипотеки Level Group Юлиан Овечкин.

В опросе приняли участие более 1,3 тыс. россиян.

В настоящее время базовые ставки по ипотеке на новостройки начинаются от 28,8% годовых. Полная стоимость кредита (с учетом комиссий) может достигать 38,19%. Базовые ставки по ипотеке на вторичное жилье стартуют от 28,8% годовых.

Ранее в РФ объявили о частичном расширении семейной ипотеки на вторичное жилье.

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