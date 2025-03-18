Путин заявил о «системных проблемах», связанных с приватизацией

Путин: вопросы приватизации нужно обсуждать, пока не решим их окончательно

Вопросы приватизации следует обсуждать до тех пор, пока не будет их решения. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на ежегодном съезде Российского союза промышленников и предпринимателей.

«Мы уже 100 раз это обсуждали, и правильно: надо обсуждать, пока не решим окончательно», — подчеркнул он.

Путин добавил, что в России есть «системные проблемы», связанные с приватизацией.

Незадолго до этого глава министерства финансов России Антон Силуанов сообщил, что вопрос «большой приватизации» в стране вновь актуален и ведомство представит свои предложения. Он отметил, что необходимо утвердить новые стратегии государственных компаний для повышения «их вовлечения в достижение национальных целей».

В январе Российский союз промышленников и предпринимателей разработал проект закона, уточняющий порядок исчисления сроков исковой давности в делах об оспаривании сделок приватизации.

Президент РФ Владимир Путин по итогам встречи с представителями бизнеса в декабре поручил правительству и профильным ведомствам до 1 апреля рассмотреть порядок исчисления срока исковой давности при оспаривании соответствующих сделок.

Ранее аналитик назвала потенциальных претендентов на приватизацию.