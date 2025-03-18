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Путин заявил о «системных проблемах», связанных с приватизацией

Путин: вопросы приватизации нужно обсуждать, пока не решим их окончательно
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Кристина Кормилицына/РИА Новости

Вопросы приватизации следует обсуждать до тех пор, пока не будет их решения. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на ежегодном съезде Российского союза промышленников и предпринимателей.

«Мы уже 100 раз это обсуждали, и правильно: надо обсуждать, пока не решим окончательно», — подчеркнул он.

Путин добавил, что в России есть «системные проблемы», связанные с приватизацией.

Незадолго до этого глава министерства финансов России Антон Силуанов сообщил, что вопрос «большой приватизации» в стране вновь актуален и ведомство представит свои предложения. Он отметил, что необходимо утвердить новые стратегии государственных компаний для повышения «их вовлечения в достижение национальных целей».

В январе Российский союз промышленников и предпринимателей разработал проект закона, уточняющий порядок исчисления сроков исковой давности в делах об оспаривании сделок приватизации.

Президент РФ Владимир Путин по итогам встречи с представителями бизнеса в декабре поручил правительству и профильным ведомствам до 1 апреля рассмотреть порядок исчисления срока исковой давности при оспаривании соответствующих сделок.

Ранее аналитик назвала потенциальных претендентов на приватизацию.

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