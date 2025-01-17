В России предложили изменить закон о приватизации

РСПП направил в правительство проект поправок в закон о приватизации

Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) разработал законопроект, уточняющий порядок исчисления сроков исковой давности в делах об оспаривании сделок приватизации. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник в союзе.

В публикации отмечается, что проект был направлен на рассмотрение председателю правительства России Михаилу Мишустину.

В пояснительной записке к предложению отмечается, что поправки дадут возможность обеспечить баланс между публичными интересами государства и защитой прав добросовестных приобретателей имущества.

До этого сообщалось, что президент России Владимир Путин по итогам встречи с бизнесом 16 декабря 2024 года поручил правительству и уполномоченным ведомствам до 1 апреля текущего года рассмотреть вопрос о порядке исчисления срока исковой давности при оспаривании сделок приватизации.

Отмечается, что поручение Путина должно быть выполнено от 31 октября прошлого года. Тогда Конституционный суд рассматривал вопрос о сроках давности по делам об имуществе, полученном в результате коррупционных нарушений. КС решил, что сроков давности по таким делам быть не должно.

Ранее экс-владельцы «Арианта» проиграли в суде дело о приватизации.