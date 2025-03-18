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В России подготовят предложения по «большой приватизации»

Силуанов назвал актуальным вопрос о «большой приватизации»
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Екатерина Штукина/РИА Новости

Министерство финансов России подготовит предложения о «большой приватизации» в России. Об этом заявил глава ведомства Антон Силуанов на расширенном заседании коллегии Росимущества, передает ТАСС.

«У нас будет предложение по «большой приватизации». На наш взгляд, сейчас как раз то время, когда можно было бы еще раз этот вопрос поставить на повестку дня в 2025 году», — сказал Силуанов.

По его словам, необходимо утвердить новые стратегии развития государственных компаний для повышения «их вовлечения в достижение национальных целей».

В январе Российский союз промышленников и предпринимателей разработал проект закона, уточняющий порядок исчисления сроков исковой давности в делах об оспаривании сделок приватизации.

Президент РФ Владимир Путин по итогам встречи с представителями бизнеса в декабре поручил правительству и профильным ведомствам до 1 апреля рассмотреть порядок исчисления срока исковой давности при оспаривании соответствующих сделок.

Ранее сообщалось, что владельцев приватизированного жилья ждут изменения в законах.

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