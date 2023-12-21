Минфин опубликовал список компаний для приватизации

Минфин РФ подготовил список из около 30 крупных компаний с госучастием для возможной приватизации. Об этом сообщил глава ведомства Антон Силуанов, передает «Россия-24».

По его словам, в перечень вошли предприятия, где доля государства превышает 50%. Министерство предлагает сократить госучастие в них, сохранив при этом контрольный пакет. Силуанов отметил, что присутствие частных инвесторов, как правило, повышает эффективность работы компаний. У них появляются стимулы лучше управлять активами, снижать издержки и зарабатывать больше прибыли.

«Это могут быть десятки-сотни миллиардов. Перечень находится в правительстве, мы еще должны обсудить», — сказал Силуано

В начале апреля этого года глава ВТБ Андрей Костин призывал возобновить в России приватизационную программу. По его мнению, это позволило бы привлечь средства для финансирования инвестпроектов.

Ранее российские власти решили не проводить приватизацию крупных компаний.