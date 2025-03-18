Аналитик назвала потенциальных претендентов на приватизацию

Аналитик Найшева: в список на приватизацию могут включить «Борец» и «Домодедово»

Минфин может включить в список приватизации компании «Борец» и «Домодедово», допустила в беседе с «Газетой.Ru» специалист отдела аналитических исследований «АВИ Кэпитал» Анастасия Найшева.

«Уже в конце 2023 года Минфин РФ представлял список из примерно 30 крупных компаний с государственным участием более 50% для оценки их приватизационного потенциала. Среди возможных кандидатов на тот момент называли такие компании как «Алроса», «Аэрофлот», ВТБ, «Почта России», РЖД, «Россети», «Русгидро» и другие крупные госкомпании. Вероятно, сейчас этот список немного видоизменился, и в связи с текущими событиями [в перечень] могут войти и региональные компании среднего размера из различных секторов экономики, даже как вариант, уже хорошо известные «Борец» (Компания «Борец» — ведущий российский производитель электроцентробежных насосов (ЭЦН) и нефтепромыслового оборудования с более чем 70-летней историей. Ежегодно компания выпускает около 12 000 ЭЦН, что составляет 25% от всех подобных насосов, используемых в мире) и «Домодедово». Заявление Минфина прямо указывает на такую возможность», — отметила Найшева.

По ее словам, в данном случае приватизация послужит большей гарантией защиты интересов инвесторов.

Доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко напомнил, что Минфин предлагает провести продажу крупных компаний, где доля государства, как акционера, превышает 50%. Цель — сократить долю участия государства, оставив за Российской Федерацией контрольный пакет в компаниях, равный 50%+1 акция.

Минфин подготовит предложения по «большой приватизации», заявил 18 марта министр финансов Антон Силуанов. По его словам, в текущее время наиболее подходящее, чтобы поставить этот вопрос на повестку дня.

Ранее сообщалось, что кабмин пока не утвердил перечень компаний для «большой приватизации».