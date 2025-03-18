В России отменили сделку по вхождению судоверфи «Звезда» в контур ОСК

Костин сообщил об отмене сделки по вхождению судоверфи «Звезда» в контур ОСК

Вхождение судоверфи «Звезда» в контур Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) отменено. Об этом заявил глава ВТБ Андрей Костин в кулуарах съезда Российского союза промышленников и предпринимателей, пишет ТАСС.

«Сделки нет уже и не будет», — подчеркнул он.

Костин отметил, что у корпорации «пока нет средств». Он добавил, что данная «тема закрыта».

В декабре 2024 года сообщалось, что президент России Владимир Путин подписал указ о передаче в уставный капитал «Объединенной судостроительной корпорации» 100% минус одна акция «Корпорации морского приборостроения». Отмечалось, что кабмин должен обеспечить передачу акций ОСК в течение полугода.

В конце октября стало известно, что судоверфь «Звезда» в очередной раз изменила дату сдачи первых двух танкеров повышенного ледового класса Arc7 для проекта НОВАТЭКа «Арктик СПГ-2». По данным источников газеты «Коммерсантъ», первый танкер могут передать НОВАТЭКу в начале следующего года, второй — в первом квартале 2025-го. Изначально ожидалось, что первый танкер сдадут до конца 2024 года, а второй — в начале 2025 года.

Ранее сообщалось, что более 90% судостроительных компаний в РФ испытывают дефицит кадров.