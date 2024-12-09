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«Корпорацию морского приборостроения» передали в состав ОСК

Путин одобрил передачу «Корпорации морского приборостроения» ОСК

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«Объединенная судостроительная корпорация»

Российский президент Владимир Путин подписал указ о передаче в уставный капитал »Объединенной судостроительной корпорации» (ОСК) 100% минус одна акция «Корпорации морского приборостроения». Текст документа размещен на портале официального опубликования правовых актов.

«Принять предложение... о внесении... в уставный капитал АО «ОСК»... 100 процентов акций минус одна акция АО «Корпорация морского приборостроения», — говорится в указе.

Отмечается, что кабмин должен обеспечить передачу акций ОСК в течение полугода.

8 ноября сообщалось, что «Роснефть» и ВТБ начали переговоры о вхождении дальневосточной судостроительной верфи «Звезда» в Объединенную судостроительную корпорацию. Таким образом стороны рассчитывают достичь «консолидации судостроительных активов на Дальнем Востоке». Отмечалось, что инициативу поддержал президент РФ Владимир Путин.

Ранее сообщалось, что более 90% судостроительных компаний в РФ испытывают дефицит кадров.

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