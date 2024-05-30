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Еще одна отрасль в России столкнулась с обострением кадрового голода

HeadHunter: более 90% судостроительных компаний в РФ испытывают дефицит кадров

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Никита Грейдин/РИА «Новости»

В российской судостроительной отрасли за год заметно обострился дефицит кадров. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на директора hh.ru Дальний Восток Ксению Аверину.

«Свыше 90% опрошенных нами компаний сообщили, что да, существуют сложности», — отметила спикер.

Для сравнения: год назад на нехватку рабочих и специалистов жаловались 83% работодателей из этой сферы.

В среднем сроки поисков сотрудников в отрасли выросли в 1,5-2 раза по сравнению с прошлым годом. Сложнее всего сегодня судостроителям искать квалифицированных «синих воротничков». Наиболее востребованы токари, фрезеровщики, шлифовщики, сварщики, слесари и инженеры.

Переломить ситуацию поможет увеличение бюджетных мест в профильных учебных заведениях, а также изменение государственной политики в сфере популяризации инженерных и рабочих специальностей, считают эксперты.

До этого сообщалось, что почти половина работодателей стали лучше относиться к найму людей старше 40 лет.

Ранее стало известно, кому из россиян предлагали самые высокие зарплаты в мае.

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