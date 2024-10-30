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Судоверфь «Звезда» изменила дату сдачи новейших танкеров

«Ъ»: судоверфь «Звезда» перенесла сдачу танкеров нового образца на 2025 год

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Сергей Мамонтов/РИА Новости

Судоверфь «Звезда», находящаяся под управлением «Роснефти», «Роснефтегаза» и Газпромбанка, в очередной раз поменяла дату сдачи первых двух танкеров повышенного ледового класса Arc7 для проекта НОВАТЭКа «Арктик СПГ-2». Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

Отмечается, что первый танкер могут передать НОВАТЭКу в начале следующего года, второй — в первом квартале 2025-го. Изначально ожидалось, что первый танкер сдадут до конца 2024 года, а второй — в начале 2025 года.

Собеседники издания также рассказали, что количество сотрудников НОВАТЭКа, работающих на верфи для ускорения работ, увеличилось с 200 до 500 человек.

В феврале этого года президент Российской Федерации Владимир Путин объявил о планах по развитию арктического флота, включая закладку корабля «Сталинград» в 2025 году. Он подчеркнул необходимость обеспечения круглогодичной навигации на Севморпути, увеличения оборотов северных портов, таких как Мурманский транспортный узел, а также наращивания арктического флота.

Ранее Путин отметил потенциал импортозамещения судостроительного комплекса «Звезда».

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