Названа дата рассмотрения заявления о банкротстве «Ленфильма»

Рассмотрение заявления компании «Радмир» о признании банкротом киностудии «Ленфильм» назначено на 22 апреля в Арбитражном суде Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Об этом пишет РБК.

По информации издания, поводом для иска о банкротстве стал долг киностудии перед компанией за выполненные работы. Еще в мае прошлого года компания требовала от киностудии 4,9 млн рублей за изготовление, поставку и монтаж платформенного мезонина.

В январе сообщалось, что режиссер Федор Бондарчук покинул совет директоров киностудии «Ленфильм», где занимал должность председателя. По данным РБК, решение было принято на фоне нестабильного финансового положения студии и череды смен директоров. Так, 11 декабря стало известно, что на должность генерального директора «Ленфильма» назначена Надежда Андрющенко, которая руководила службой безопасности киностудии. До нее временно исполняющим обязанности гендиректора «Ленфильма» являлся Эдуард Суворов.

Ранее глава Банка России предупредила о рисках банкротства госкомпаний.