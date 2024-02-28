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В «Ленфильме» сменился глава после объявления в розыск гендиректора

Гендиректором студии «Ленфильм» стал Эдуард Суворов

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Алексей Даничев/РИА Новости

Временно исполняющим обязанности генерального директора «Ленфильма» стал продюсер Эдуард Суворов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу студии.

Глава предприятия сменился после того, как гендиректора «Ленфильма» Федора Щербакова объявили в розыск из-за уголовного дела о вымогательстве у топ-менеджера «Ростеха» Василия Бровко.

По информации издания «Фонтанка», кандидатуру Суворова на должность главы «Ленфильма» предложил председатель совета директоров Федор Бондарчук.

На «Ленфильме» Суворов последние несколько месяцев работал помощником генерального директора.

Представитель Щербакова сообщал, что тот в отпуске до 29 февраля. В декабре стало известно, что директор киностудии проходит по делу в качестве свидетеля. Тогда Щербаков уехал за границу на фоне задержания одного из фигурантов, а его обязанности до 29 февраля временно выполнял заместитель гендиректора по безопасности Алексей Тратников.

Ранее в петербургском университете сравнили «Слово пацана» с «Левиафаном».

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