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В «Ленфильме» сменился гендиректор

Новым гендиректором «Ленфильма» стала Надежда Андрющенко

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Алексей Даничев/РИА Новости

На должность генерального директора «Ленфильма» назначена Надежда Андрющенко. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Росимущества.

«По предложению Министерства культуры РФ принято решение о прекращении полномочий генерального директора «Ленфильма» Э. Суворова и назначении на его должность Н. Андрющенко», — говорится в сообщении.

По словам источника РБК, до этого Андрющенко руководила службой безопасности «Ленфильма».

Эдуард Суворов стал временно исполняющим обязанности гендиректора киностудии в конце февраля. Глава предприятия сменился после того, как гендиректора «Ленфильма» Федора Щербакова объявили в розыск из-за уголовного дела о вымогательстве у топ-менеджера «Ростеха» Василия Бровко. Щербаков возглавлял «Ленфильм» с 2020 года, а осенью 2023-го улетел в Турцию.

Ранее Путин наградил гендиректора ВГТРК орденом «За доблестный труд».

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