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Бондарчук покинет совет директоров «Ленфильма»

РБК: режиссер Федор Бондарчук хочет покинуть совет директоров «Ленфильма»
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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Режиссер Федор Бондарчук намерен покинуть совет директоров киностудии «Ленфильм», где занимал должность председателя. Об этом пишет РБК со ссылкой на источник.

В ближайшее время распоряжение об уходе Бондарчука подпишет Росимущество.

Источник уточняет, что решение было принято на фоне нестабильного финансового положения студии и череды смен директоров. Так, 11 декабря сообщалось, что на должность генерального директора «Ленфильма» назначена Надежда Андрющенко. До нее временно исполняющим обязанности гендиректора киностудии исполнял Эдуард Суворов.

Федор Бондарчук возглавлял совет директоров «Ленфильма» с 2012 года. После его назначения сообщалось, что основной задачей нового руководства станет превращение киностудии в современный комплекс, который будет отвечать всем требованиям киноиндустрии.

Ранее голливудских актеров пригласили в Россию для работы на «Ленфильме».

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