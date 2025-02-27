Глава Банка России предупредила о рисках банкротства госкомпаний

Российские кредитные организации не должны автоматически считать государственные компании надежными заемщиками и ожидать, что в случае проблем за них расплатится государство, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина, пишет интернет-издание РБК.

Как отметила председатель регулятора, в случае, если власти не взяли на себя очевидные обязательства по недопущению банкротства компании с госучастием, то аналитики банков должны оценивать ее устойчивость так же, как и любой частной фирмы.

На этой неделе Набиуллина сообщала, что прибыль российских банков по итогам 2025 года может составить от 3 до 3,5 трлн рублей.

Как посчитали аналитики регулятора, чистая прибыль кредитных организаций в общей сложности по итогам января превысила уровень декабря в 1,5 раза, составив 286 млрд рублей. Рост прибыли объяснили ощутимым сокращением операционных расходов после традиционно высоких затрат на персонал и маркетинг в конце года.

Ранее председатель Центробанка объяснила высокую процентную ставку.