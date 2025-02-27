Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Глава Банка России предупредила о рисках банкротства госкомпаний

Глава ЦБ Набиуллина предостерегла банки о рисках выдачи кредитов госкомпаниям
close
Михаил Воскресенский/РИА Новости

Российские кредитные организации не должны автоматически считать государственные компании надежными заемщиками и ожидать, что в случае проблем за них расплатится государство, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина, пишет интернет-издание РБК.

Как отметила председатель регулятора, в случае, если власти не взяли на себя очевидные обязательства по недопущению банкротства компании с госучастием, то аналитики банков должны оценивать ее устойчивость так же, как и любой частной фирмы.

На этой неделе Набиуллина сообщала, что прибыль российских банков по итогам 2025 года может составить от 3 до 3,5 трлн рублей.

Как посчитали аналитики регулятора, чистая прибыль кредитных организаций в общей сложности по итогам января превысила уровень декабря в 1,5 раза, составив 286 млрд рублей. Рост прибыли объяснили ощутимым сокращением операционных расходов после традиционно высоких затрат на персонал и маркетинг в конце года.

Ранее председатель Центробанка объяснила высокую процентную ставку.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами