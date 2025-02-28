В России предупредили о росте цен на услуги такси из-за инициативы властей

Принятие в текущей редакции законопроекта, обязывающего использовать в рамках оказания таксомоторных услуг только российские автомобили, приведет к значительному сокращению таксопарка, уходу самозанятых водителей, дефициту машин и росту цен, письмо с таким содержанием отправил глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин в адрес помощника президента Ларисы Брычевой, пишет интернет-издание РБК.

Как сказано в письме, соответствующий документ следует существенно доработать. В том числе, перенести сроки вступления в силу требований как минимум на 1 сентября 2026 года, а к тому времени усовершенствовать госпрограммы поддержки закупок автомобилей для такси.

Во второй половине января президент РФ Владимир Путин во время визита на производственную площадку «АвтоВАЗа» в Тольятти Самарской области заявил, что автомобили такси в России должны быть отечественного производства, на эту роль подошла бы Lada Aura.

На этой неделе глава «АвтоВАЗа» Максим Соколов заявил, что в России нужно использовать в такси автомобили отечественного производства.

Во второй половине февраля президент Объединения самозанятых России (ОСР) Игорь Жмакин обратился к президенту России с просьбой не принимать в нынешнем виде рассматриваемый Госдумой проект закона, который обязывает таксопарки и самозанятых водителей такси использовать автомобили только отечественной сборки.

Ранее «АвтоВАЗ» прокомментировал жалобы таксистов на завышение цен на автомобили.