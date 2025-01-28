Путин заявил, что автомобили такси в РФ должны быть отечественного производства

Путин: на роль автомобиля для чиновников и такси подошла бы Lada Aura

Автомобили такси в России должны быть отечественного производства, на эту роль подошла бы Lada Aura. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время визита на производственную площадку «АвтоВАЗа» в Тольятти Самарской области, пишет «Интерфакс».

В ходе общения с работниками компании глава государства отметил, что важно, чтобы чиновники и сотрудники госкомпаний пересаживались на отечественные автомобили. По его словам, в этом вопросе до сих пор есть проблемы, поскольку в России все еще окончательно не установлены критерии локализации автопроизводства.

«То же самое касается и такси. Здесь нужно, конечно, найти баланс между перевозчиками и производителями», — сказал лидер страны.

По его мнению, на роль машины для чиновников и такси подошла бы Lada Aura. Путин вспомнил, как лично управлял этим автомобилем, и добавил, что это авто технически современное и комфортабельное.

28 января на заводе «АвтоВАЗа» Путину показали новинку концерна — предсерийный автомобиль Lada Iskra. Глава государства осмотрел модель, представленную в разных кузовах и цветах — красном, белом и синем. Президент открыл дверь красного седана и заглянул в салон, однако не стал садиться в автомобиль.

До этого президент заявил, что заводу «АвтоВАЗа» удалось восстановить производство после ухода зарубежных компаний из России.

Ранее депутаты Госдумы поделились впечатлениями от поездок на Lada Aura.