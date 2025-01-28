Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Путин заявил, что автомобили такси в РФ должны быть отечественного производства

Путин: на роль автомобиля для чиновников и такси подошла бы Lada Aura
close
Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

Автомобили такси в России должны быть отечественного производства, на эту роль подошла бы Lada Aura. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время визита на производственную площадку «АвтоВАЗа» в Тольятти Самарской области, пишет «Интерфакс».

В ходе общения с работниками компании глава государства отметил, что важно, чтобы чиновники и сотрудники госкомпаний пересаживались на отечественные автомобили. По его словам, в этом вопросе до сих пор есть проблемы, поскольку в России все еще окончательно не установлены критерии локализации автопроизводства.

«То же самое касается и такси. Здесь нужно, конечно, найти баланс между перевозчиками и производителями», — сказал лидер страны.

По его мнению, на роль машины для чиновников и такси подошла бы Lada Aura. Путин вспомнил, как лично управлял этим автомобилем, и добавил, что это авто технически современное и комфортабельное.

28 января на заводе «АвтоВАЗа» Путину показали новинку концерна — предсерийный автомобиль Lada Iskra. Глава государства осмотрел модель, представленную в разных кузовах и цветах — красном, белом и синем. Президент открыл дверь красного седана и заглянул в салон, однако не стал садиться в автомобиль.

До этого президент заявил, что заводу «АвтоВАЗа» удалось восстановить производство после ухода зарубежных компаний из России.

Ранее депутаты Госдумы поделились впечатлениями от поездок на Lada Aura.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами