«АвтоВАЗ» прокомментировал жалобы таксистов на завышение цен на автомобили

«АвтоВАЗ» заявил, что не является доминирующим поставщиком авто для такси

В 2024 году «АвтоВАЗ» проиндексировал цены на 4,3%, что более чем вдвое ниже официальных инфляционных показателей. Об этом сообщили «Известиям» в пресс-службе АвтоВАЗа на просьбу прокомментировать жалобу ассоциации «Национальный совет такси» (НСТ) на повышение цен.

«АвтоВАЗ» не является единственным или доминирующим поставщиком автомобилей для такси. Как известно, сейчас таксопарки выбирают из огромного количества автопроизводителей — отечественных и импортных. Таксисты для нас — особые клиенты, и мы гордимся нашим взаимодействием с ними», — говорится в сообщении «АвтоВАЗа».

По данным газеты «Ведомости», Ассоциация «Национальный совет такси» (НСТ) подала жалобу на «АвтоВАЗ» в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) на предмет завышения цен на автомобили Lada Granta и Lada Vesta для такси.

Как отмечается в письме, доля «АвтоВАЗа» в таксопарках постоянно растет и уже превышает 50%, что формирует определенную финансовую зависимость от ценовой политики концерна.

Ассоциация ссылается на данные Аналитического центра при правительстве РФ, где средняя цена автомобиля эконом-класса в России за 2021–2023 годы увеличилась на треть. Цены на Lada Granta и Lada Vesta за этот же период увеличились в 1,6 и 1,8 раза соответственно.

Как считает глава НСТ, бесконтрольный рост цен на автомобили выглядит необоснованным, ущемляет интересы перевозчиков и наносит долгосрочный ущерб отрасли.

До этого по итогам опроса стало известно, что в России 63% таксопарков не готовы закупать отечественные автомобили.

При этом 59% опрошенных заявили, что не будут закупать машины российского производства ни при каких условиях.

Тем не менее 27% опрошенных сказали, что готовы рассмотреть вопрос покупки произведенных в России машин при наличии субсидий. Цена седана экономкласса в этом случае не должна превышать 1 млн рублей с НДС.

Ранее российские таксисты пожаловались на резкое снижение доходов.