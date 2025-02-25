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Глава «АвтоВАЗа» призвал использовать в такси автомобили российского производства

На «АвтоВАЗе» призвали использовать в такси только российские машины
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Сергей Бобылев/РИА Новости

В России нужно использовать в такси автомобили отечественного производства. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на главу «АвтоВАЗа» Максима Соколова.

«Если мы говорим об использовании локализованных автомобилей в сфере такси, то я оцениваю это позитивно, и не только с точки зрения производителя», — сказал Соколов.

По его мнению, к необратимым последствиям может привести игнорирование использования локализованных, технологически суверенных средств транспорта. При этом правила по локализации соответствуют некоторым целям развития технологического суверенитета страны.

Соколов приветствует, если Россия достигнет независимости в этой сфере. По его словам, заниматься данным видом бизнеса будут те, кто соблюдает законодательство.

До этого сообщалось, что у «АвтоВАЗа» скопилось 100 тыс. новых автомобилей. При этом всего в феврале 2024 года было продано 27,9 тысячи новых автомобилей Lada.

Ранее глава «АвтоВАЗа» назвал условие для возвращения Renault на завод.

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