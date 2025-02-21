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Таксисты попросили не заставлять их ездить на российских автомобилях

«Ъ»: Путина попросили не обязывать таксистов использовать российские автомобили
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Президент Объединения самозанятых России (ОСР) Игорь Жмакин обратился к президенту Владимиру Путину с просьбой не принимать в нынешнем виде рассматриваемый Госдумой проект закона, который обязывает таксопарки и самозанятых водителей такси использовать автомобили только отечественной сборки, пишет газета «Коммерсантъ».

Аргументируя свою просьбу, Жмакин отметил, что соответствующие требования к водителям такси лишат работы сотни тысяч самозанятых. По словам президента ОСР, для большинства водителей предлагаемые машины слишком дороги, а программы льготных кредитования и лизинга на них не распространяются.

Как отметила председатель Общественного совета по развитию такси Ирина Зарипова, у перевозчиков на сегодняшний день и так сложились большие финансовые трудности. По ее словам, в достаточно близкой перспективе недоступность транспорта заставит водителей искать другие способы заработать.

На этой неделе зампредседателя межрегионального профсоюза работников общественного транспорта «Таксист» Андрей Попков сообщил, что средний месячный доход водителя такси в Москве составляет 60 - 100 тыс. рублей.

Ранее «АвтоВАЗ» прокомментировал жалобы таксистов на завышение цен на автомобили.

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