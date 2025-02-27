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США отложили введение санкций против сербской NIS

Вучич: США на месяц отложили введение санкций против сербской NIS
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Darko Vojinovic/AP

США на месяц отложили введение санкций против сербской компании NIS. Об этом сообщил президент Сербии Александар Вучич на своем профиле в социальной сети Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Хорошая новость для граждан Сербии», — прокомментировал это событие сербский президент.

4 февраля NIS направила в Минфин США запрос об отсрочке санкций.

До этого сообщалось, что РФ и Сербия ведут переговоры по американским санкциям против совместной энергокомпании NIS.

Санкции США против одной из крупнейших компаний Сербии были введены администрацией президента США Джо Байдена в начале января 2025 года с целью добиться полного вывода российского капитала из компании, которую контролирует «Газпром». В соответствии с американскими правовыми актами страна должна была вывести российские активы до 25 февраля 2025 года. Президент Сербии Александар Вучич заявил, что выполнение этих требований может поставить под угрозу энергетическую безопасность страны и создать значительные экономические риски.

56,15% NIS принадлежит «Газпром нефти» и «Газпрому», еще 29,87% ее акций принадлежат правительству Сербии. 9% бюджета Сербии приходится на налоги с этой компании.

Ранее хорватский оператор JANAF запросил разрешение у США на работу с сербской NIS.

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