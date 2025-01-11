«Цель — не Сербия, это атака на российские компании». Вучич рассказал, как Вашингтон давит на Белград

Санкции США против «Нефтяной индустрии Сербии» (NIS), одной из крупнейших компаний страны, требуют полного вывода российского капитала из компании, которую контролирует «Газпромом». В соответствии с американскими правовыми актами, Сербия должна вывести российские активы, включая миноритарные доли, до 25 февраля 2025 года. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что выполнение этих требований может поставить под угрозу энергетическую безопасность страны и создать значительные экономические риски.

Президент Сербии Александр Вучич выступил с заявлением о сложной ситуации, связанной с санкциями США против «Нефтяной индустрии Сербии» (NIS). Эта компания является одной из крупнейших в стране и принадлежит российским структурам — «Газпрому» и «Газпром нефти» (совместно – 56,15%). Вучич отметил, что санкции были введены за несколько дней до смены администрации США, и назвал это «комплексной атакой на российские компании». Эта ситуация создает угрозу для энергетической безопасности Сербии и требует срочных действий, заявил президент.

Сделка с Россией

«Уважаемые граждане, правительство Республики Сербия продало NIS России в 2008 году. Президент Тадич и премьер-министр Коштуница приняли решение заключить эту сделку. На протяжении последних 16 лет NIS вносила значительный вклад в бюджет страны и участвовал в многочисленных проектах развития», — напомнил Александр Вучич (цитата по Pink.rs).

«Сегодня же, за несколько дней до смены правительства самой могущественной страны мира, США ввели санкции против NIS. Их цель — не Сербия, а комплексная атака на российские компании», — заявил Вучич.

По словам президента, Сербия не имеет никакого отношения к текущим международным конфликтам и старалась сохранять нейтралитет в глобальных противостояниях. Тем не менее страна оказалась под угрозой серьезных санкций, что может существенно повлиять на ее экономику.

«Мы ничего от вас не скрывали, все было сказано прозрачно. Американские партнеры были недовольны, но мы не скрывали правду», — добавил глава государства.

Санкции США

Александр Вучич объяснил, что санкции против NIS опираются на два правовых акта: один принят в 2014 году, другой — в 2021-м. Основная сложность, по его словам, заключается в том, что соблюсти все требования этих актов практически невозможно. Вашингтон требует полного выхода российского капитала из компании, иными словами, не допускается даже сохранение миноритарной доли.

«Нас просят о полном выводе России из нашей страны, ждем, какие еще будут интерпретации.

Они допускают не 49%, а полный выход российских интересов из NIS. Компания сможет продолжить работу в обычном режиме, но план трансформации собственности должен быть одобрен США», — заявил президент Сербии.

На выполнение всех необходимых операций отведен срок в 45 дней, который истекает 25 февраля . По завершении этого периода санкции вступят в полную силу, и любая задержка с выводом российского капитала грозит NIS серьезными последствиями.

«По истечении этого периода, который считается контролируемым выходом всех связанных с Россией лиц из NIS, санкции вступят в силу в полном объеме. Будет произведена только оплата покупной цены. При этом создана совокупность правовых оснований, согласно которым Управление по контролю за иностранными активами США (OFAC) может добавлять новые лица в санкционные списки при передаче акций третьим сторонам», — пояснил Вучич.

Разговор с Путиным

Санкции затрагивают более 400 юридических и физических лиц, связанных с российским нефтяным сектором . Президент отметил, что они являются одними из самых жестких за всю историю.

«Приложение автоматически становится глобальным. Решение вступает в силу на основании актов от 2021 и 2014 годов. Мы ожидаем, что к санкциям США в ближайшее время присоединятся Великобритания и большинство европейских стран, поскольку европейские компании не хотят рисковать, сотрудничая с NIS», — добавил он.

Вучич анонсировал предстоящий разговор с президентом России Владимиром Путиным. Он также подчеркнул, что сербские власти намерены вести диалог с новой администрацией США с целью смягчения или пересмотра введенных ограничений.

«Граждане Сербии ни в коем случае не должны паниковать.

Мы будем реагировать ответственно, серьезно и тщательно. Нам нужно будет принимать взвешенные решения, не поддаваясь давлению. При этом мы будем стараться ускорить процесс урегулирования, но без поспешных шагов, которые могут навредить стране», — заверил президент.

Риски для экономики

NIS является ключевым игроком на сербском нефтяном рынке. Компания занимается добычей, переработкой и продажей нефти и нефтепродуктов. Российские компании «Газпром» и «Газпром нефть» владеют более 50% акций NIS. Сделка по продаже контрольного пакета российским структурам была заключена в 2008 году. Тогда это решение вызвало немало споров внутри страны, но впоследствии NIS стала одним из крупнейших налогоплательщиков и инвесторов в Сербии.

Текущие санкции могут существенно повлиять на работу NIS и поставить под угрозу энергетическую безопасность страны. Вывод российского капитала за столь короткий срок потребует от сербских властей поиска новых партнеров и значительных финансовых ресурсов. Эксперты отмечают, что подобные меры могут привести к удорожанию топлива и другим негативным последствиям для экономики Сербии.