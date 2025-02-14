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Россия и Сербия ведут переговоры по санкциям против NIS

РФ и Сербия ведут переговоры по санкциям США против энергокомпании NIS
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Darko Vojinovic/AP

РФ и Сербия ведут переговоры по американским санкциям против совместной энергокомпании NIS. Об этом заявила официальная представительница МИД России Мария Захарова на брифинге.

«Переговоры с целью поиска путей решения ведутся, они ведутся по линии профильных структур», — сообщила она.

56,15% NIS принадлежит «Газпром нефти» и «Газпрому», еще 29,87% ее акций принадлежат правительству Сербии. 9% бюджета Сербии приходится на налоги с этой компании.

До этого вице-премьер Сербии Александр Вулин заявил, что его страна не будет отнимать у России долю в NIS.

Санкции США против одной из крупнейших компаний Сербии введены с целью добиться полного вывода российского капитала из компании, которую контролирует «Газпром». В соответствии с американскими правовыми актами страна должна вывести российские активы до 25 февраля 2025 года. Президент Сербии Александар Вучич заявил, что выполнение этих требований может поставить под угрозу энергетическую безопасность страны и создать значительные экономические риски.

Ранее Вучич потребовал у США разъяснений по санкциям.

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