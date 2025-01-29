Хорватский оператор попросил у США разрешения работать с подсанкционной NIS

Хорватский оператор JANAF запросил разрешение у США на работу с сербской NIS

Член правления хорватского оператора нефтепровода JANAF Владислав Веселица заявил, что компания попросила власти США разрешить выполнить свой контракт с подсанкционной «Нефтяной индустрией Сербии» (NIS), 56,15% которой принадлежит «Газпром нефти» и «Газпрому». Об этом сообщает Bloomberg.

«Мы официально обратились к властям США с просьбой разрешить транспортировку сырой нефти в NIS до конца 2026 года», — сказал Веселица в разговоре с агентством.

26 января сербский вице-премьер Александар Вулин пообещал, что власти страны не планируют отбирать у России «Нефтяную индустрию Сербии». Он подчеркнул, что любые действия будут осуществляться только после согласования с российской стороной. Вулин также объяснил, что введение американских санкций против РФ не является основанием для национализации NIS.

Санкции США против одной из крупнейших компаний Сербии требуют полного вывода российского капитала из компании, которую контролирует «Газпром». В соответствии с американскими правовыми актами страна должна вывести российские активы до 25 февраля 2025 года.

Ранее Вучич заявил о готовности выкупить долю России в NIS.