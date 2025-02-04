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Сербская нефтяная компания направила в США запрос об отсрочке санкций

Минэнерго Сербии: компания NIS направила в минфин США запрос об отсрочке санкций
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Vladimir Jovanovic/Depositphotos

Сербская компания NIS («Нефтяная индустрия Сербии») направила в Управление по контролю за иностранными активами минфина США (OFAC) запрос об отсрочке санкций. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные министерства горнодобывающей промышленности и энергетики страны.

«Запрос, поддержанный правительствами Сербии и Венгрии, касается получения генеральных или специальных лицензий, которые позволили бы NIS продолжать свою деятельность, пока ведется поиск приемлемого решения по структуре собственности и управления компании», — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, деятельность компании важна для экономики Сербии. Представители Минэнерго попросили OFAC рассмотреть возможность приостановки санкций на срок не менее 90 дней для поиска решения ситуации, которое привело бы к отмене санкций.

До этого сербский вице-премьер Александар Вулин пообещал, что власти страны не будут отнимать у РФ «Нефтяную индустрию Сербии» (NIS, 56,15% принадлежит «Газпром нефти» и «Газпрому»).

В конце декабря он утверждал, что перед уходом администрация президента США Джо Байдена пытается надавить на Белград по вопросу антироссийских санкций. Он уточнил, что речь идет о NIS, в отношении которой Вашингтон принял ограничительные меры спустя три года после начала СВО.

Ранее Вучич заявил о готовности выкупить долю России в NIS.

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