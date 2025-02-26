Трамп заявил о желании США покупать ресурсы России и Украины

Президент США Дональд Трамп в беседе с журналистами пресс-пула Белого дома заявил о желании Вашингтона приобретать природные ресурсы не только Украины, но и России.

Отвечая на вопрос журналистов о сделке по минералам с Киевом, Трамп отметил, что хочет приобрести полезные ископаемые, включая редкоземельные элементы, и у Москвы. Он подчеркнул, что Россия обладает значительными месторождениями этих ресурсов.

Глава Белого дома заявил, что такие сделки могут быть взаимовыгодными для США и России, и допустил возможность их обсуждения в будущем.

25 февраля пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт сообщила, что администрация США надеется на скорые встречи Трампа с президентами России и Украины.

12 февраля Трамп и Путин провели первые переговоры после избрания американского лидера. В Кремле заявили, что российский президент пригласил Трампа в Москву.

Ранее в Вашингтоне заявили, что США пересматривают позицию по России и Украине.