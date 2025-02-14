Набиуллина заявила, что Банк России не может замораживать вклады

Набиуллина: у ЦБ РФ нет полномочий на заморозку вкладов, это бессмыслица

Банк России не имеет полномочий для замораживания вкладов, и такие полномочия ему не нужны, так как это «бессмыслица». Об этом заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров, передает пресс-служба ЦБ.

«По законодательству у Банка России нет таких полномочий. И, кроме того, они абсолютно не нужны», — отметила Набиуллина.

Глава Банка России также назвала бессмыслицей разговоры о заморозке вкладов.

Об этом же накануне сообщила и пресс-служба регулятора. Как отметили там, ЦБ не станет замораживать вклады россиян для борьбы с инфляцией, используя такой прием как альтернативу повышения ключевой ставки.

ЦБ 14 февраля — на первом в 2025 году заседании — второй раз подряд оставил ключевую ставку на уровне 21%. Регулятор объяснил свое решение тем, что инфляция остается высокой, но кредитная активность замедлилась. В ходе торгов на Московской бирже курс рубля практически не изменился после того решения Банка России. Годовая инфляция, по оценке на 10 февраля, составила 10%, отметили в ЦБ.

Ранее в Банке России сообщили об обрушении объема ввода нового жилья.