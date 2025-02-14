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В Банке России сообщили об обрушении объема ввода нового жилья

ЦБ: ввод нового жилья в России снизился на 13% впервые за несколько лет
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Максим Блинов/РИА Новости

Ввод нового жилья в России рухнул на 13% к концу прошлого года в России, отрицательная динамика наблюдалась впервые за несколько лет, пишет издание «Известия» со ссылкой на сообщение Банка России.

Как отметили аналитики регулятора, ситуация отличается в разных регионах. Сильнее всего ввод проектов просел на юге России — на 23,1%. Далее по этому показателю следует северо-запад (-22,6%) и центральная часть (-14,9%). Меньше всего строительство нового жилья упало на Урале — на 2,2%.

На прошлой неделе управляющий директор компании «Метриум» Руслан Сырцов сообщил, что ввод нового жилья бизнес-класса в Москве снизится на 28% в 2025 году. По его словам, самое доступное жилье бизнес-класса в корпусах со сроком ввода в 2025 году в ЖК в Центральном Чертаново. Студию площадью 22 кв. м можно купить за 6,9 млн рублей.

Тогда же Сырцов рассказал, что ввод массовых новостроек в Москве сократится на 12% в 2025 году. В Новой Москве в 2025 году будут частично или полностью достроены 24 ЖК и один апарт-комплекс, отметил он.

Ранее стало известно, сколько в России вводят новостроек.

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