Рубль не отреагировал на решение ЦБ сохранить ставку на уровне 21% годовых

В ходе торгов на Московской бирже курс рубля практически не изменился после того, как Банк России оставил ключевую ставку на уровне 21% годовых. Об этом сообщает ТАСС данные торгов.

Согласно приведенным данным, до публикации решения ЦБ курс юаня находился на уровне 12,365 руб. (+0,69%), свидетельствуют данные торгов на 13:25 мск.

Согласно данным на 13:30 мск, юань находился на уровне 12,377 руб. (+9,7 коп.).

14 февраля — на первом в 2025 году заседании — регулятор второй раз подряд оставил ключевую ставку на уровне 21%. Банк России объяснил свое решение тем, что инфляция остается высокой, но кредитная активность замедлилась.

Решение ЦБ совпало с прогнозом финансового рынка. Шесть экономистов и аналитиков, опрошенных «Газетой.Ru».

В 2024 году ЦБ повышал ключевую ставку трижды, но на последнем заседании 20 декабря оставил ключевую ставку на уровне 21%. В 2023 году регулятор увеличивал ключевую ставку пять раз.

Ранее ЦБ оценил годовую инфляцию в России.