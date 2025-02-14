ЦБ оценил годовую инфляцию в России

Годовая инфляция, по оценке на 10 февраля, составила 10%. Об этом сообщает Банк России по итогам заседания совета директоров.

По словам регулятора, устойчивое инфляционное давление усилилось, отражая высокий внутренний спрос второй половины 2024 года. При этом росту цен способствует также случившееся осенью ослабление рубля, отметили в Центробанке.

«Недельные данные в январе и начале февраля указывают на то, что текущие темпы роста цен немного снизились по сравнению с декабрем, но остаются высокими», — добавили в ЦБ.

14 февраля Банк России на первом в 2025 году заседании оставил ключевую ставку на уровне 21%. Показатель остается неизменным второй раз подряд. Регулятор объяснил свое решение тем, что инфляция остается высокой, но отметил, что кредитная активность охладилась.

До этого вице-премьер Александр Новак заявлял, что рост цен по итогам 2024 года в России составил 9,5%, превысив таким образом прогнозные показатели. А инфляция по продовольственным товарам и вовсе оказалась выше — 11,1%. По его словам, сейчас национальная экономика пребывает в фазе управляемого охлаждения.

Ранее Путин назвал основной вызов для российской экономики.