На Мосбирже установили исторический рекорд

Объем торгов акциями и облигациями на Мосбирже установил исторический рекорд

Суммарный объем торгов на российском рынке акций составил максимальные с марта 2022 года 422,5 млрд руб., а на утренней сессии 13 февраля показатель в части ценных бумаг (акций и облигаций) достиг рекордных за всю историю 85 млрд руб. Об этом сообщается в Telegram-канале Московской биржи.

«Объем торгов на вечерней сессии составил 237 млрд руб., что также является максимальным значением», — сказали представители площадки.

До этого сообщалось, что рубль укрепился на фоне переговоров президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

12 февраля президент России Владимир Путин провел с президентом США Дональдом Трампом телефонный разговор. Беседа двух лидеров продлилась почти полтора часа.

13 февраля газета The Economist написала, что Трамп в преддверии мирного процесса по решению конфликта на Украине пообещал поддерживать Киев, чтобы Путин не объявил себя победителем.

Ранее в Европе и на Украине испугались разговора Путина и Трампа.