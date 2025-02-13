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Курс доллара отреагировал на переговоры Трампа и Путина

Рубль укрепился на фоне переговоров Путина и Трампа
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Sebaguir/Shutterstock/FOTODOM

Курс национальной российской валюты продолжает укрепляться к доллару, свидетельствуют данные площадки investing.com.

К 14:00 $1 торгуется по 90,70 рубля. На укрепление российской валюты повлияли несколько факторов, по мнению финансиста Александра Лосева. Эксперт считает, что рубль начал укрепляться в первую очередь благодаря улучшению ситуации на валютном рынке. Большое значение в формировании курса российской нацвалюты сыграло также решение вопроса ликвидности юаней.

По мнению эксперта, в Китае поняли, что с приходом к власти в США Дональда Трампа соблюдение антироссийских санкций, на которое они шли для удовлетворения предыдущей администрации, почти ничего не изменит.

Беседа Трампа и президента России Владимира Путина сыграла немалую роль, так как сам по себе факт возобновления контактов между державами дает надежду хотя бы на частичное снятие санкций, подчеркнул финансист. В первую очередь ожидания связаны с финансовыми рестрикциями, а это не может не оказывать положительного влияния на валютный рынок, добавил Лосев.

12 февраля президент России Владимир Путин провел с президентом США Дональдом Трампом телефонный разговор. Беседа двух лидеров продлилась почти полтора часа.

В четверг газета The Economist написала, что Трамп в преддверии мирного процесса по решению конфликта на Украине пообещал поддерживать Киев, чтобы Путин не объявил себя победителем.

Ранее в Европе и на Украине испугались разговора Путина и Трампа.

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