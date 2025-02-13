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Трамп обещал Украине помощь, чтобы Путин не объявил себя победителем

Трамп пообещал помогать Украине, чтобы Путин не объявил себя победителем
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Shannon Stapleton/Reuters

Президент США Дональд Трамп в преддверии мирного процесса по решению конфликта на Украине пообещал поддерживать Киев, чтобы президент России Владимир Путин не объявил себя победителем. Слова американского лидера приводит британская газета The Economist.

«Я поддерживаю Украину», — отметил он, подчеркнув, что Америка продолжит поддерживать Киев, пока помощь будет «обеспечена».

Трамп добавил, что, если бы США не помогали Киеву, «Путин сказал бы, что он победил».

13 февраля профессор международной политики Мюнхенского университета бундесвера Карло Масала заявлял, что президент России Владимир Путин уже одержал победу в конфликте на Украине, поскольку американцы фактически вышли из украинского кризиса.

Кроме того, эксперт признал в преддверии переговоров по Украине, что мирный процесс «ведется через головы украинцев и европейцев». Киеву и Брюсселю лишь придется принять результат переговоров, констатировал Масала.

В свою очередь генсек НАТО Марк Рютте поддержал мирные переговоры по решению конфликта на Украине. По его словам, телефонный разговор президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа «создает впечатление» начала дипломатического урегулирования конфликта.

12 февраля Путин провел с Трампом телефонный разговор. Беседа двух лидеров продлилась почти полтора часа.

Президенты согласились, что конфликт на Украине необходимо завершить. Путин отметил, что долгосрочное урегулирование на Украине может быть достигнуто путем переговоров. При этом российский лидер выступил за «устранение первопричин конфликта» и поддержал тезис американского коллеги, что для США и России пришло время работать вместе.

Ранее в Европе и на Украине испугались разговора Путина и Трампа.

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Переговоры о мире на Украине
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