Финансист раскрыл причины укрепления рубля и спрогнозировал курс на будущее

Рубль начал укрепляться в первую очередь благодаря улучшению ситуации на валютном рынке, считает финансист Александр Лосев. Большое значение в формировании курса российской нацвалюты сыграло также решение вопроса ликвидности юаней, объяснил он 360.ru.

По мнению эксперта, в Китае поняли, что с приходом к власти в США Дональда Трампа соблюдение антироссийских санкций, на которое они шли для удовлетворения предыдущей администрации, почти ничего не изменит.

«При Трампе это уже не сработает. Прогиб не засчитан. Рубль начал укрепляться, так как нет дефицита юаней», — пояснил Лосев.

Беседа Трампа и президента РФ Владимира Путина тоже сыграла немалую роль, так как сам по себе факт возобновления контактов между державами дает надежду хотя бы на частичное снятие санкций. В первую очередь ожидания связаны с финансовыми рестрикциями, а это не может не оказывать положительного влияния на валютный рынок, подчеркнул финансист.

Дальнейшее укрепление рубля зависит от множества разных факторов. Так, если происходящее останется ожиданиями и намерениями, то доллар вновь повысится до 100 рублей. А если все-таки последует разблокировка части экспортных потоков, рубль снова вырастет, отметил Лосев. Сейчас, по его словам, самый оптимистичный уровень валют – это 88 рублей за доллар. Тем, кто скупал доллары по 115 рублей в ближайшее время придется столкнуться с убытками, заключил эксперт.

Сегодня курс доллара США на торгах Forex опустился почти на два рубля – до 90,88 рубля. Европейская валюта также теряет к российской — €1 торгуется по 94,78 рубля.

Экономист ранее спрогнозировал курсы доллара, евро и юаня на март.