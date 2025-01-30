Украине не хватит газа для собственных нужд на фоне прекращения транзита углеводородов из России через территорию Украины. Об этом заявила министр экономики Словакии Дениса Сакова, на своей странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).
По ее словам, объем газа в украинских хранилищах опустился до критических отметок в 10%. Украине необходимо 100 миллионов кубометров газа в месяц, добавила глава ведомства.
До этого сообщалось, что в странах Евросоюза увеличиваются расходы из-за прекращения поставок газа из России.
Решение Украины не продлять договор с Россией о транзите газа в Европу спровоцировало новый энергетический кризис на континенте и заставило закупать сжиженный природный газ (СПГ) из США, говорилось в материале газета L'AntiDiplomatico.
По меньшей мере семь судов, загруженных американским СПГ, первоначально направлявшихся в Азию, Африку и Латинскую Америку, изменили курс на Европу, чтобы воспользоваться рекордными ценами на газ.
Срок контракта на транзит российского газа через Украину истек 31 декабря. Утром 1 января «Газпром» объявил о прекращении поставок. Цена газа в Европе после прекращения транзита взлетела до максимума с октября 2023 года. Первой от остановки поставок пострадала Молдавия, в Приднестровье и вовсе остановили работу почти всех предприятий. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».
Ранее Еврокомиссия дала Венгрии возможность продлить санкции против России.