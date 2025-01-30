Минэк Словакии: Киеву не хватит газа для своих нужд после прекращения транзита

Украине не хватит газа для собственных нужд на фоне прекращения транзита углеводородов из России через территорию Украины. Об этом заявила министр экономики Словакии Дениса Сакова, на своей странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

По ее словам, объем газа в украинских хранилищах опустился до критических отметок в 10%. Украине необходимо 100 миллионов кубометров газа в месяц, добавила глава ведомства.

До этого сообщалось, что в странах Евросоюза увеличиваются расходы из-за прекращения поставок газа из России.

Решение Украины не продлять договор с Россией о транзите газа в Европу спровоцировало новый энергетический кризис на континенте и заставило закупать сжиженный природный газ (СПГ) из США, говорилось в материале газета L'AntiDiplomatico.

По меньшей мере семь судов, загруженных американским СПГ, первоначально направлявшихся в Азию, Африку и Латинскую Америку, изменили курс на Европу, чтобы воспользоваться рекордными ценами на газ.

Срок контракта на транзит российского газа через Украину истек 31 декабря. Утром 1 января «Газпром» объявил о прекращении поставок. Цена газа в Европе после прекращения транзита взлетела до максимума с октября 2023 года. Первой от остановки поставок пострадала Молдавия, в Приднестровье и вовсе остановили работу почти всех предприятий. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Еврокомиссия дала Венгрии возможность продлить санкции против России.