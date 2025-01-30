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В Словакии заявили, что Украине скоро не хватит газа для своих нужд

Минэк Словакии: Киеву не хватит газа для своих нужд после прекращения транзита
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РИА Новости

Украине не хватит газа для собственных нужд на фоне прекращения транзита углеводородов из России через территорию Украины. Об этом заявила министр экономики Словакии Дениса Сакова, на своей странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

По ее словам, объем газа в украинских хранилищах опустился до критических отметок в 10%. Украине необходимо 100 миллионов кубометров газа в месяц, добавила глава ведомства.

До этого сообщалось, что в странах Евросоюза увеличиваются расходы из-за прекращения поставок газа из России.

Решение Украины не продлять договор с Россией о транзите газа в Европу спровоцировало новый энергетический кризис на континенте и заставило закупать сжиженный природный газ (СПГ) из США, говорилось в материале газета L'AntiDiplomatico.

По меньшей мере семь судов, загруженных американским СПГ, первоначально направлявшихся в Азию, Африку и Латинскую Америку, изменили курс на Европу, чтобы воспользоваться рекордными ценами на газ.

Срок контракта на транзит российского газа через Украину истек 31 декабря. Утром 1 января «Газпром» объявил о прекращении поставок. Цена газа в Европе после прекращения транзита взлетела до максимума с октября 2023 года. Первой от остановки поставок пострадала Молдавия, в Приднестровье и вовсе остановили работу почти всех предприятий. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Еврокомиссия дала Венгрии возможность продлить санкции против России.

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