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Словакия пригрозила Украине серьезным конфликтом, если Киев не разрешит транзит газа

Премьер Фицо: если Зеленский не пустит наш газ, может возникнуть конфликт
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Mateusz Wlodarczyk/Global Look Press

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо в соцсети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) предупредил украинского президента Владимира Зеленского, что если Киев не разрешит транзит газа через территорию Украины в Европу, то может возникнуть серьезный конфликт.

«Если Зеленский не пустит наш газ, может возникнуть серьезный конфликт», — написал Фицо.

Он напомнил, что Братислава оказывает Киеву помощь и рассчитывает на такое же отношение Украины к Словакии. Фицо отметил, что поддержка должна быть взаимной, а не односторонней.

20 декабря Фицо заявил, что Зеленский исключил возможность продолжения транзита российского газа через Украину. По его словам, украинская сторона согласна на продолжение транзита, только если России не будут платить за поставки до завершения конфликта. Фицо назвал абсурдным условие Киева и отметил, что блокировка транзита газа наносит ущерб экономическим интересам Словакии и может навредить Евросоюзу, так как после остановки поставок «голубое топливо» в Европе подорожает.

19 декабря на прямой линии президент РФ Владимир Путин заявил, что Украина приняла решение не продлевать газовый контракт, хотя ранее получала от России около $700–800 млн в год.

16 декабря Украина предупредила Словакию о прекращении транзита российского газа с 1 января 2025 года. Украинский премьер Денис Шмыгаль заявил, что его страна готова рассмотреть возможность транспортировки любого газа, кроме российского.

Ранее Фицо предостерег Европу от «пересохших газопроводов» и признал, что ему нравятся русские.

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