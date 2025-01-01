Премьер Словакии предупредил о последствиях прекращения транзита газа через Украину

Фицо заявил, что остановка транзита газа будет иметь «резкое» воздействие на ЕС

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что остановка транзита газа через Украину будет иметь «резкое» воздействие на Евросоюз, но не скажется на российской стороне. Об этом пишет агентство Reuters.

По его словам, прекращение транзита газа обойдется Словакии в сотни миллионов евро виде потерянных доходов от транзита. Фицо отметил, что это приведет к росту на газ и электроэнергию в Европе.

До этого представители словацкой газотранспортной компании Eustream подтвердили, что поток газа со стороны Украины в страну остановлен.

31 декабря официальный представитель ЕК Анна-Кайса Итконен сообщила, что европейские страны готовы к прекращению поставок российского газа через Украину с 1 января 2025 года, несмотря на опасения некоторых государств, включая Словакию. По ее словам, Еврокомиссия более года работает в координации с членами ЕС над подготовкой к подобной ситуации.

Ранее стало известно об альтернативном способе транзита газа РФ в Европу.