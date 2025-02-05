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Украина планирует закупать СПГ у США

Глава МИД Украины Сибига: у Киева есть потенциал для покупки СПГ в США
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Depositphotos

Украина обладает существенным потенциалом для закупок сжиженного природного газа (СПГ) у США. С таким заявлением выступил министр иностранных дел страны Андрей Сибига, пишет агентство Reuters.

Кроме того, по его словам, украинская сторона пригласила американские компании поучаствовать в восстановлении страны после боевых действий.

Во второй половине декабря крупнейшая частная энергетическая компания Украины ДТЭК сообщила о поступлении первой партии сжиженного природного газа из Соединенных Штатов объемом 100 млн кубометров. Это была первая подобная поставка из США.

До этого президент Владимир Путин напомнил, что Украина перекрыла поставки российского газа для европейских потребителей. Одновременно президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев не собирается продлевать транзит российского газа.

В конце января министр экономики Словакии Дениса Сакова заявила, что Украине не хватит газа для собственных нужд на фоне прекращения транзита углеводородов из России через территорию Украины.

Ранее в Британии заявили, что американские СПГ-танкеры изменили курс на Европу.

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