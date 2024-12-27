Украина получила первую партию СПГ из США

На Украине сообщили о поступлении первой партии сжиженного природного газа (СПГ) из Соединенных Штатов объемом 100 миллионов кубометров. Об этом сообщает ДТЭК, крупнейшая частная энергетическая компания Украины.

«ДТЭК сегодня получила свой первый груз СПГ из США после того, как судно с этим газом пришвартовалось в Греции», — говорится в сообщении холдинга.

Это была первая подобная поставка из США.

20 декабря украинский премьер-министр Денис Шмыгаль выступил на заседании парламента и объявил, что Киев прекратит транзит российского газа с 1 января следующего года.

22 декабря президент РФ Владимир Путин и глава словацкого правительства Роберт Фицо провели переговоры. Они состоялись в Кремле. После завершения встречи премьер-министр Словакии заявил, что его поездка в столицу РФ является реакцией на слова украинского лидера Владимира Зеленского о прекращении транзита российского газа.

Ранее Путин объяснил невозможность поставок газа через Украину.