В Британии заявили, что американские СПГ-танкеры изменили курс на Европу

Танкеры, перевозящие сжиженный природный газ (СПГ) из США в Азию и Южную Америку, меняют курс и направляются в порты Европы. Об этом пишет британская газета Financial Times.

По данным издания, в Европе сейчас сокращаются запасы в газохранилищах. Владельцы СПГ могут воспользоваться данной ситуацией и продать свой груз с большей прибылью, отметили авторы.

Согласно данным аналитической компании ICIS, за последний месяц курс сменили не менее семи СПГ-танкеров. Они перевозили около 500 тысяч тонн газа. Шесть кораблей должны были прибыть к мысу Доброй Надежды и в Азию, еще один танкер направлялся в Колумбию, следует из сведений компании.

Несколькими часами ранее президент США Дональд Трамп заявил, что его страна готова гарантировать масштабные поставки энергоресурсов Евросоюзу. По его словам, если сделка будет заключена, то Вашингтон исполнит все ее условия.

Ранее глава Евродипломатии призвала снизить потолок цен на российскую нефть.