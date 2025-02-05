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Стало известно, когда российским пенсионерам выплатят увеличенную пенсию

Стенякина: все пенсионеры в РФ получат доиндексированную пенсию к 25 февраля
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Denis.Vostrikov/Shutterstock/FOTODOM

Все российские пенсионеры получат доиндексированную пенсию к 25 февраля. Об этом заявила ТАСС член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина.

«У каждого пенсионера своя дата получения пенсии, она фиксирована, и узнать ее можно на сайте Социального фонда РФ», — напомнила она.

Отмечается, что перечисление доиндексированных пенсий на банковские карты началось 1 февраля, а доставка пенсий на дом пожилым людям будет осуществляться с 3 до 25 февраля.

До этого сообщалось, что размер пенсии в РФ после доиндексации вырастет в среднем на 2 тыс. рублей.

Индексация страховых пенсий с начала 2025 года составит 9,5% вместо предполагаемых ранее 7,3%. Таким образом, ее средний размер составит 24 550 рублей вместо 24 059 рублей.

22 января 2025 года президент РФ Владимир Путин поручил проиндексировать страховые пенсии и пособия по уровню инфляции на 9,5% к февралю. Также он сообщил о дополнительной индексации военных пенсий с учетом роста цен.

Ранее бывший тренер Бышовец сравнил размер пенсий в России с милостыней.

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